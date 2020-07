Jusqu'où baisser les impôts de production ?

Pour améliorer la compétitivité des entreprises mise à mal après la crise sanitaire, le gouvernement a l'intention de poursuivre dans sa politique de baisse des impôts de production. Durant son discours de politique générale, Jean Castex le nouveau Premier ministre l'a confirmé, sans toutefois donner de chiffres. Un conseiller de Matignon a néanmoins indiqué cette semaine que la baisse serait de 20 milliards d'euros, bien au-delà des 5 milliards demandés par le Medef. Sur le plateau de France 2, Bruno Le Maire a expliqué qu'il s'agirait d'une baisse « massive », de dix milliards d'euros en 2021 et dix milliards d'euros en 2022.Ce qui est déjà le double de ce que demandaient les représentants des chefs d'entreprises. Le couac vient du fait que le plan de relance que le gouvernement annoncera en septembre s'étale sur deux ans et que l'effort budgétaire total porte effectivement sur 20 milliards d'euros… Quoi qu'il en soit, les impôts de production sont plus élevés en France (3,7% de la valeur ajoutée des entreprises) qu'en Allemagne (0,7%).