Karim Abdellaoui d’APRC Group initie avec Planète OUI la plus importante opération d’autoconsommation privée

Dirigé par Karim Abdellaoui, APRC Group , un des 4 plus grands groupes de l’immobilier logistique, a démarré avec Planète OUI, fournisseur français d’énergie 100 % renouvelable un ambitieux projet visant à réaliser la plus grande opération française d’autoconsommation privée sur le site du technopôle de Savoie Technolac situé au Bourget-du-Lac (74).En 2017, grâce aux mesures prises par le ministère de l’Environnement en faveur de l’autoconsommation, le développement de celle-ci s’est accéléré auprès des individuels et, aussi et surtout, des entreprises. Pour encourager la production d’électricité verte et son partage, le Code de l’énergie s’est élargi en intégrant la notion d’autoconsommation collective.Ainsi, en France, ce modèle repose sur le principe de fourniture d’électricité entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finaux proches géographiquement et liés entre eux au sein d’une personne morale (association, coopérative, société…).Dorénavant, l’autoconsommation collective est accessible aux entreprises, aux établissements scolaires, aux copropriétés, aux bailleurs sociaux… Baisse du prix lors de l’installation des panneaux photovoltaïques, stabilité du prix de l’énergie sur de très longues durées, allègement de la fiscalité : le contexte est donc favorable pour lancer des projets d’autoconsommation collective. Toujours « en mouvement », Karim Abdellaoui engage APRC Group vers une démarche de développement durable local lors de la réalisation de projets immobiliers d’entreprise.APRC Group est l’un des piliers de l’immobilier logistique. Avec un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros en 2018, APRC Group connaît une forte progression de son activité depuis 10 ans. « Nous voulons développer entre 200 et 250 000 mètres carrés chaque année à partir de 2020. », déclare Karim Abdellaoui, dirigeant d’APRC Group.Grâce à ses prestations clé en main et un accompagnement personnalisé de ses clients pour la conception et la réalisation de leurs projets, APRC Group a su donc s’imposer sur le marché de l’immobilier logistique grâce à son expertise et des valeurs fortes : qualité, transparence des prix. Avec l’ouverture de bureaux en Italie et la création prochaine d’une entité en Espagne, APRC s’est donné comme objectif d’étendre ses activités au-delà des frontières françaises et de générer un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros dans les années à venir.Au Bourget-du-Lac, au cœur de la Savoie, APRC Group et Planète OUI ont initié la plus grande opération française d’autoconsommation collective sur le parc tertiaire Savoie Technolac. Pour ses 230 entreprises, 1 000 chercheurs et 5 000 étudiants, Savoie Technolac, le plus grand cluster français dans le domaine de l’énergie, va bénéficier d’une fourniture d’électricité 100 % renouvelable, locale et en temps réel.Démarche innovante dans l’autoconsommation collective en France, ce projet propose un modèle économique unique : combinaison d’autoconsommation individuelle et collective, optimisée avec la gestion de la demande. Pour réaliser cette importante opération privée d’autoconsommation, APRC Group s’est entouré de partenaires reconnus pour leur expertise : HYGIE Italia pour l’accompagner dans le montage de cette opération et Planète OUI qui rachète le surplus, gère la PMO (Personne Morale Organisatrice) et propose le complément d’électricité nécessaire aux autoconsommateurs du Savoie Technolac.En s’alliant avec Planète OUI pour porter ce projet unique en son genre, APRC Group bénéficie du savoir-faire du pionnier de fourniture d’énergie 100 % renouvelable en France. Basé à Lille et créé en 2007, Planète OUI est une filiale du groupe indépendant BCM Energy, expert dans la gestion des énergies renouvelables. Pour accompagner les consommateurs vers la transition énergétique, Planète OUI s’est donné comme deux missions :● Offrir un mix d’énergies 100 % vertes pour préserver la planète● Accompagner ses clients dans une approche de « consommation maitrisée »En conjuguant leurs talents, Planète OUI et APRC allient innovation, transition énergétique et coûts maîtrisés pour répondre aux besoins en électricité du technopôle Technolac. APRC Group a souhaité par cette opération d’envergure (1,4 MWc de production photovoltaïque au terme des constructions de centrales sur le Parc) montrer sa capacité à intégrer dans son savoir-faire le volet énergies renouvelables.Fort de cette nouvelle compétence qui s’inscrit dans sa démarche visant à accompagner sereinement ses clients vers un changement des pratiques de consommation, le Groupe est maintenant en mesure de leurs proposer ce montage.