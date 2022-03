L'Algérie veut fournir davantage de gaz à l'Europe

Le gaz russe risque de se faire plus rare en Europe, en raison de l'invasion ukrainienne et des sanctions qui ont été imposées à Moscou. L'énergie, au prix déjà élevée, risque en effet de devenir plus rare ce qui va encore faire augmenter les cours. Dans ce contexte, l'Algérie veut se positionner. 11% des importations européennes de gaz proviennent en effet de l'Algérie, et Sonatrach, un des principaux producteurs de gaz, se dit disposé à « soutenir ses partenaires de longue date en cas de situations difficiles ».



Le gazoduc Transmed, qui relie l'Algérie à l'Italie, pourrait être mis à contribution pour envoyer davantage de gaz : il peut en effet transporter jusqu'à 32 milliards de mètres cubes par an, soit quatre fois les capacités du gazoduc Medgaz qui fournit l'Espagne. Actuellement, Transmed envoie 22 milliards de mètres cubes, ce qui laisse une possibilité de 10 milliards de mètres cubes supplémentaires.