L'Allemagne officiellement dans le rouge en 2023

L'économie allemande a subi une contraction de 0,3 % en 2023, une baisse légèrement inférieure aux prévisions gouvernementales (-0,4 %) et du FMI (-0,5 %). Ce recul, quoique modeste, est notable car il diffère du reste des nations du G7 et de l'Union européenne, qui ont toutes connu une croissance économique cette année-là. Cette situation est comparée par Jorg Krämer, chef économiste à la Commerzbank, à celle des années suivant l'éclatement de la bulle boursière au début des années 2000.



L'année a été marquée par le ralentissement de deux leviers économiques cruciaux : les exportations et la consommation intérieure. La crise énergétique et les tensions géopolitiques ont impacté négativement ces domaines, selon Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de statistiques. Les exportations ont chuté de 1,8 %, affectées par la reprise économique mitigée en Chine et la montée de l'industrie automobile locale. De même, la consommation des ménages a diminué de 0,8 %, malgré une hausse notable de 6,7 % des rémunérations. Cette situation s'expliquerait, d'après Michael Kuhn de l'Office fédéral des statistiques, par le niveau élevé des prix et une inflation attendue à 5,9 % pour l'année.



Le secteur des services a joué un rôle de soutien dans l'économie, alors que l'industrie subissait la faiblesse de la demande mondiale et des prix de l'énergie élevés. Notamment, l'industrie manufacturière a limité sa baisse à 0,4 %, aidée par les ventes de véhicules électriques. Cependant, des secteurs comme la chimie ou la métallurgie ont connu des baisses de production significatives. Malgré ces défis, l'Allemagne a maintenu une discipline budgétaire, avec un déficit de seulement 2,0 %.