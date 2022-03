L'Allemagne va investir 100 milliards d'euros dans sa défense

L'agression de la Russie envers l'Ukraine a réveillé l'Allemagne. Le pays a en effet annoncé en fin de semaine dernière l'envoi d'armes, rompant ainsi avec sa doctrine traditionnelle qui le positionne à l'écart des conflits. Et ce n'est pas tout : sous l'impulsion d'Olaf Scholz, un gros effort va être fait pour moderniser et renforcer la Bundeswehr, l'armée allemande.



Le nouveau chancelier a ainsi annoncé lors d'une séance exceptionnelle à la chambre des députés allemands qu'une enveloppe de 100 milliards d'euros allait être débloquée pour investir dans l'armée du pays. Et le successeur d'Angela Merkel s'engage à investir « plus de 2% » du PIB allemand dans sa défense. Un chiffre qui va au-delà de l'objectif auquel devrait tendre les pays de l'OTAN, qui est de tendre vers ces 2%.