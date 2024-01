L'Arabie saoudite baisse le prix de son pétrole

Depuis le pic de septembre, où le prix du baril de Brent s'approchait des 100 dollars, le marché pétrolier a connu une tendance baissière significative, avec un prix s'installant durablement sous la barre des 80 dollars. Cette tendance à la baisse ne semble pas masquée par les récentes fluctuations, comme en témoigne la légère remontée du prix du baril ce mardi, qui n'a pas compensé les pertes substantielles de la veille.



Cette dynamique reflète un marché pris entre deux forces contradictoires : d'une part, des inquiétudes concernant l'offre, notamment avec les blocages de production en Libye, et d'autre part, une demande qui montre des signes d'essoufflement. Selon Tony Sycamore, analyste chez IG, si l'on se concentrait uniquement sur les fondamentaux tels que les stocks et la production hors OPEP, on observerait une tendance baissière. Cependant, les tensions géopolitiques restent un facteur déterminant dans l'évolution des prix.



La récente décision d'Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne, de baisser le prix de l'Arab Light (son principal produit) pour ses clients asiatiques, illustre un changement stratégique important. Cette réduction de prix, la plus forte depuis plus d'un an, vise à dynamiser le marché asiatique où la demande reste atone. Par cette action, l'Arabie Saoudite démontre sa volonté de défendre ses parts de marché, notamment face à une concurrence accrue des États-Unis et d'autres producteurs comme le Brésil.