L'Australie fait volte-face et déchire le contrat des sous-marins français

C'est la consternation du côté de Paris, alors que Naval Group avait fait des pieds et des mains pour satisfaire les demandes australiennes. Y compris installer de l'armement américain dans les sous-marins. La France a indiqué qu'il s'agissait d'une « décision regrettable ». Le ministère de la Défense et celui des Affaires étrangères fustigent un revirement « contraire à la lettre et à l'esprit de la coopération qui prévalait entre la France et l'Australie ». Les relations avec l'Australie se dégradent donc, mais aussi avec les États-Unis.



Car c'est l'administration Biden qui était à la manœuvre, comme c'était le cas pour le contrat suisse pour des avions de combat : le pays va finalement obtenir des F-35 au lieu de Rafale. Washington annonce que la coopération entre la France et les États-Unis vont s'accroître dans la zone indo-pacifique où la présence de la Chine inquiète. Mais cela ne sera sans doute pas suffisant pour réparer les dégâts.