L'Eco remplace le franc CFA

Autre changement de taille, la France ne nommera plus aucun représentant au conseil d'administration et à la commission bancaire de l'Union monétaire ouest africaine, ni au comité de politique monétaire de la BCEAO. Autrement dit, la France ne pèsera plus sur la politique monétaire des pays ayant l'Eco comme monnaie commune. D'après l'Élysée, il s'agissait de désamorcer les critiques qui auraient pu naitre sur le sujet.



Tout comme le franc CFA, l'Eco restera arrimé à l'euro afin d'éviter les risques d'inflation dans les pays utilisant la nouvelle devise. Au grand dam de plusieurs économistes qui estiment que l'urgence réside dans la croissance et l'emploi, moins dans la maîtrise de la hausse des prix. Par ailleurs, la France a ouvert une ligne de crédit pour la BCEAO, si elle fait face à un manque de disponibilités pour couvrir ses engagements en devises.