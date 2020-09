L’Espagne va taxer les applications de messagerie

Qu’elles soient associées aux réseaux sociaux, comme Facebook Messenger ou la messagerie d’Instagram, ou plus indépendantes comme WhatsApp et Telegram (même si la première est propriété de Facebook), les messageries instantanées ont remplacé le téléphone en tout point. S’il faut un smartphone pour pouvoir les utiliser, et donc un réseau, elles proposent l’échange de messages, de photos et même la possibilité de réaliser des appels audio et vidéo. Le numéro de téléphone devient de plus en plus désuet, surtout chez les jeunes.



Les opérateurs de téléphonie mobile s’y sont adaptés, proposant des forfaits avec de plus en plus de data. Mais en Espagne, la grogne monte : les opérateurs sont soumis à différentes taxes alors que les messageries, souvent propriété d’entreprises étrangères, ne le sont pas ou trop peu. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre concernant la taxation des géants du numérique.