L'État français devrait doubler sa participation au capital d'Air France

La part de l'État français dans le capital d'Air France-KLM va doubler, passant de 14 % à 30 %, selon des informations de TF1 et de RTL . « Nous continuerons à soutenir notre compagnie aérienne nationale si besoin est », avait annoncé Bruno Le Maire le mois dernier., quelques mois après une première aide massive de 7 milliards d'euros au printemps (dont 4 milliards en prêts bancaires garantis).« C'est une question de souveraineté nationale d'avoir notre propre compagnie aérienne nationale, et puis derrière il y a des dizaines de milliers d'emplois concernés », avait ajouté le ministre de l'Économie. Si l'État est prêt à monter au capital d'Air France, pas question en revanche de parler de nationalisation. Selon TF1, la question d'éventuelles contreparties n'a pas non plus été évoquée. Au printemps, le gouvernement avait obtenu la fermeture des lignes intérieures qui peuvent être remplacées par des trains si le voyage dure moins de deux heures et demi.