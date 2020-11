L'État français prêt à monter au capital d'Air France-KLM

Air France-KLM est loin d'être sorti d'affaire. La compagnie aérienne franco-néerlandaise a essuyé un recul de près de 60% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année (qui a légèrement dépassé les 5 milliards d'euros). Les perspectives ne sont guère réjouissantes au moins durant les deux prochaines années. C'est pourquoi l'aide massive de la France et des Pays-Bas, qui ont versé respectivement 7 et 3,4 milliards d'euros à l'entreprise, ne suffira pas pour traverser les turbulences.



Selon Le Monde, Air France-KLM chercherait à obtenir 6 milliards d'euros d'aide supplémentaire. Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué des Transports, a indiqué durant le Paris Air Forum que l'État était « prêt » à monter au capital de l'entreprise « dans des proportions importantes ». Le ministre estime en effet que la consolidation en cours au sein du secteur aérien va être une « opportunité » pour Air France-KLM et Transavia. Ce sera une occasion de « croître, d’être conquérant. Ce qui m’intéresse dans le sujet de la recapitalisation, c’est le plan stratégique et où sera Air France-KLM dans 5 ans, vis-à-vis de ses concurrents ? », rapporte La Tribune.