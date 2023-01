L'État possède désormais 90% du capital d'EDF

En fin de semaine dernière, le ministère de l'Économie a fait savoir que l'État avait franchi le 19 janvier le seuil de « 90,00% du capital et des droits de vote théoriques de la société EDF ». C'est une bascule décisive pour l'offre publique d'achat enclenchée par Bercy le 24 novembre dernier, et qui représente 9,7 milliards d'euros pour les finances publiques. L'État a désormais les mains libres pour obtenir les actions manquantes des actionnaires récalcitrants et sortir EDF de la Bourse.



La procédure d'OPA reste cependant soumise à des décisions de justice. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé le 7 décembre dernier que le délai pour l'offre d'achat restait ouverte alors qu'elle devait être bouclée le 22 décembre. L'AMF attend en effet le jugement de la cour d'appel de Paris sur la demande de sursis déposée par des actionnaires minoritaires qui veulent vendre leurs parts à un prix plus élevé que les 12 euros proposés par le gouvernement.