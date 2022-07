L'État renationalise EDF

Emmanuel Macron a annoncé l'an dernier un nouveau programme nucléaire visant à la construction de six nouveaux EPR. Coût estimé de ce chantier pharaonique : 50 milliards d'euros. Le contexte financier dans lequel se débat EDF ne permet pas à l'entreprise d'y faire face. L'énergéticien est embourbé dans une dette colossale, l'EPR de Flamanville a vu son coût quadrupler alors que les retards se multiplient, la maintenance du parc actuel est un véritable casse-tête…



Par ailleurs, EDF doit vendre plus d'électricité bon marché à ses concurrents dans le cadre du bouclier tarifaire. L'État souhaite donc « avoir le plein contrôle de cette entreprise et lui donner les marges financières pour les investissements qu’on attend d’elle », a détaillé Elisabeth Borne au journal de TF1. Jean-Bernard Lévy, le PDG actuel d'EDF, va d'ailleurs quitter son poste de manière anticipée.