L'Etat russe prend le contrôle des actifs de Danone et Carlsberg

En réaction au retrait annoncé des multinationales Danone et Carlsberg du marché russe, un décret a été publié le dimanche dernier, annonçant le contrôle temporaire par l'État russe de 98,56% des actions de la brasserie russe Baltika, appartenant à Carlsberg, et de dizaines de milliers d'actions appartenant à une filiale russe de Danone. Plus précisément, le décret signale que 83 milliards d'actions de « Danone Russie », propriété du groupe « Produits Laitiers Frais Est Europe », et 85.000 autres actions appartenant au groupe « Danone Trade » sont maintenant sous le contrôle de l'État russe.



Mi-octobre, Danone, le géant français de l'agroalimentaire, avait annoncé son intention de se désengager de la plupart de ses activités en Russie, prévoyant de céder le contrôle de sa branche « produits laitiers et végétaux » et de ne conserver que celle de la nutrition infantile. L'entreprise avait estimé que cette opération de retrait pourrait entraîner une dépréciation allant jusqu'à 1 milliard d'euros dans ses comptes. Danone commercialise en Russie du lait et des yaourts sous plusieurs marques et possède également 57,5% du numéro deux russe des produits laitiers, Unimilk.