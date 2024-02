L'État va-t-il vraiment rembourser les fauteuils roulants ?

Cette mesure implique que seuls les modèles dont le prix est inférieur à ces limites seraient entièrement remboursés, laissant de nombreux utilisateurs potentiels devant des frais supplémentaires considérables. APF France handicap et d'autres acteurs du secteur expriment leur préoccupation, craignant que la majorité des fauteuils actuellement utilisés ne soient plus couverts par l'Assurance maladie.



Face à l'émoi suscité par ces ajustements, le ministère chargé des Personnes handicapées assure que les discussions se poursuivent avec les différents acteurs concernés pour élaborer la meilleure stratégie possible. L'objectif affirmé reste de garantir à chaque personne nécessitant un fauteuil roulant l'accès à un équipement adapté à ses besoins, conformément à l'engagement présidentiel. La ministre déléguée Fadila Khattabi réitère l'ambition d'un remboursement à 100%, y compris par les complémentaires santé, soulignant l'enjeu de justice sociale et de dignité que représente cette mesure.



Alors que près d'un million de personnes en France dépendent d'un fauteuil roulant pour leur mobilité, la question du remboursement intégral de ces dispositifs cruciaux soulève des enjeux importants en termes de dignité, d'équité et d'accessibilité. Entre les promesses politiques et les réalités économiques, la prise en charge adéquate et universelle reste semé d'embûches.