100.000 entreprises ont demandé l'aide de l'État pour des prêts bancaires garantis.dans un entretien au Journal du Dimanche . L'exécutif a annoncé que ces prêts bancaires garantis pourront se monter à un total de 300 milliards d'euros, soit l'équivalent de 15% du PIB du pays. Le ministre de l'Économie explique qu'il préfère s'endetter aujourd'hui « en évitant un naufrage, plutôt que laisser détruire des pans entiers de notre économie ». L'État finance ces mesures par la dette, et fort heureusement la France n'a pas de difficultés à « lever de l'argent sur les marchés financiers ».Les taux d'intérêt du pays sont à des niveaux « raisonnables », relève-t-il. Mais Bruno Le Maire appelle à la mise en œuvre d'un plan de relance « aux niveaux national et européen [pour faire] redémarrer la machine le plus vite possible ». En attendant, l'État soutient les entreprises qui ont besoin de passer le cap du coronavirus. 5 millions de salariés bénéficient du chômage partiel, ce qui leur permettra de revenir dans leurs entreprises lorsque l'activité reprendra sans passer par la case chômage.