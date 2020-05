L'État veut une relocalisation des usines automobiles en France

Pour faire face aux énormes difficultés du secteur après la crise sanitaire, l'industrie automobile peut compter sur le soutien du gouvernement. Renault va ainsi recevoir un prêt garanti de 5 milliards d'euros pour sa trésorerie. Mais ces aides massives s'accompagnent de contreparties, décrites par Bruno Le Maire devant les caméras de BFM Business . La première orientation sur laquelle les entreprises automobiles vont devoir s'engager, c'est sur la transition écologique. La seconde, c'est de gagner en compétitivité : « si on veut garder des sites en France, il faut qu'on soit compétitifs par rapport à d'autres lieux de production partout ailleurs à travers la planète ».Mais la troisième « orientation » va demander de sérieux efforts de la part de la filière. « Je pense que l'industrie automobile française a trop délocalisé.et c'est l'équilibre entre ces trois orientations qui doit nous permettre d'avoir une industrie automobile plus forte à la sortie de la crise » a expliqué le ministre de l'Économie. Avant les mesures de confinement qui ont frappé la France et l'Europe, les constructeurs rencontraient déjà de sérieuses difficultés d'approvisionnement en provenance de la Chine.