L'Europe a réduit sa consommation de gaz naturel

L'Union européenne a consommé 20,1% de gaz naturel de moins entre août et novembre par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, a annoncé Eurostat. Une baisse forte, plus en tout cas que l'objectif que s'étaient fixés les États membres. Fin juillet, les Vingt-Sept ont accordé leurs violons afin de réduire leur consommation de 15% entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023, par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Un objectif pour le moment largement atteint.



Selon Eurostat, la consommation de gaz naturel a reculé dans « la plupart des États membres ». C'est le cas en particulier en Finlande, avec une baisse spectaculaire de 52,7%, ainsi qu'en Lettonie (-43,2%) et en Lituanie (-41,6%). En Espagne, en Italie et au Portugal, la consommation a également reculé mais sans atteindre l'objectif des 15%. On relève deux États membres où la consommation a augmenté, de 7,1% à Malte, et de 2,6% en Slovaquie.