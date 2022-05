L'Europe prépare la fin des importations russes de gaz

Quant au GNL importé des États-Unis, il est puisé du gaz de schiste produit par le pays et dont les retombées environnementales sont désastreuses. Mais jusqu'à présent, les Européens ne s'en sont pas offusqués. Il faut dire qu'il y a urgence : les cuves doivent se remplir pour préparer le prochain hiver, en vue de l'arrêt probable des importations du gaz russe.



D'après Storengy, filiale d'Engie spécialisée dans le stockage du gaz, les cuves françaises seront pleines au mois de septembre, selon BFM Business. Et l'hiver 2022/2023 devrait bien se passer. Les méthaniers accostent au Portugal et en Espagne, puis le GNL « remonte » dans toute l'Europe via la France.