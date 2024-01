L'Eurostar est beaucoup plus cher que l'avion

Selon une étude de Greenpeace, un billet de train en France coûterait en moyenne 2,6 fois plus cher qu'un billet d'avion, un écart qui s'accentue sur certaines liaisons comme celle de Marseille-Londres, où le ratio atteint 6,7. Cette observation, basée sur l'analyse de 20 itinéraires, soulève des questions quant à l'accessibilité financière du train, surtout dans un contexte où la réduction des émissions de CO2 est devenue une préoccupation majeure. La comparaison des prix sur les liaisons aériennes et ferroviaires révèle un fossé tarifaire significatif, remettant en question l'attractivité du train comme alternative écologique.



Eurostar, opérateur majeur des liaisons ferroviaires vers Londres, la Belgique et les Pays-Bas, réagit. Un porte-parole de la société a réfuté chez BFMTV l'idée d'être en concurrence directe avec les compagnies aériennes, notamment les low-cost qui opèrent 79% des itinéraires étudiés par Greenpeace. Eurostar souligne les avantages de ses services, tels que la liaison de centre-ville à centre-ville, l'absence de frais annexes, la gratuité pour les enfants de moins de 4 ans et le transport de bagages sans surcoût. La compagnie insiste sur la globalité de l'expérience voyageur, incluant la qualité du service, le programme de fidélité, et la gestion des imprévus, comme les récentes perturbations dues à des pannes et grèves.