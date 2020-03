L’IAA, l’ex-Salon de l’auto de Francfort, déménage à Munich

Munich a été choisie pour héberger l’édition 2021 du salon de l’automobile allemand parmi plusieurs autres villes allemandes, dont la capitale, Berlin. Changer de lieu était nécessaire pour refondre l’image de l’IAA après une édition 2019 très compliquée.



Outre la fréquentation en baisse, l’édition 2019 a été marquée par de nombreuses manifestations écologistes et l’annulation de la venue de grands groupes industriels qui assurent généralement le spectacle avec les annonces de nouveaux modèles et les concepts-car qui donnent un avant-goût des tendances du secteur.



Désormais, la VDA annonce que le salon de l’automobile deviendra un « salon de la mobilité ». Et si le partenariat avec la ville de Munich n’est pas encore signé, la VDA prévoit un salon sur l’ensemble de la ville « dans les rues, dans la ville et sera donc proche des gens » précise-t-elle.