L’Insee confirme une hausse du SMIC au 1er octobre 2021

Selon les données publiées par l’Insee, les prix à la consommation en France ont connu, en août 2021, une hausse de 1,9% sur un an. Une augmentation très élevée mais cohérente avec les données précédentes et qui confirme la tendance haussière des prix un peu partout dans le monde, liée notamment à la reprise de l’activité et de la consommation, mais aussi des pénuries de matières premières.



Mais l’Insee précise également que « l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie (...) est en hausse de 2,2% » par rapport à novembre 2020. Et c’est cette donnée qui était attendue : elle confirme la revalorisation du SMIC au 1er octobre 2021.