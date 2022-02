L’Insee prévoit une inflation à plus de 3% au premier semestre 2022

Dans son Point de conjoncture publié le 8 février 2022, l’Insee annonce que les prix à la consommation vont continuer d’augmenter, confirmant la tendance inflationniste entamée mi-2021 sur fond de relance de l’économie.Dès février 2022, l’Insee anticipe une inflation de 3,3% sur un an, plus élevée que le niveau de janvier 2022 (2,9% selon les premières données) et de décembre 2021 (2,8%). Après un léger ralentissement en mars 2022, l’Insee anticipe une inflation à 3,2% sur un an,Des données qui restent à être confirmées, la situation étant liée à des paramètres très volatils, notamment concernant les prix de l’énergie.