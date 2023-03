L’Italie relance le projet de pont sur le détroit de Messine

Matteo Salvini, vice-président du Conseil des ministres et Ministre des Infrastructures italien, espère que les travaux débuteront fin juillet 2024, une fois le projet complété. Mais celui-ci suscite déjà de nombreuses interrogations.



Pour commencer, la zone est sismique… et les côtes calabraise et sicilienne s’éloigneraient chaque année de plusieurs millimètres. Mais, surtout, pour construire le pont il faudra choisir l’endroit le plus étroit du détroit… qui est relativement loin des villes de Messina et Reggio-Calabria. Pour les détracteurs du projet, cela conduirait certains usagers à continuer de prendre les ferry plutôt que le nouveau pont. D’autant plus que celui-ci risque d’être fermé à la circulation en cas de vent, pour des raisons de sécurité.



Le prix est également un sujet. Le projet est estimé à 7 milliards d’euros minimum. De l’argent qui, pour certains, serait plus utile dans la réfection des réseaux routiers et ferroviaires en Sicile et Calabre, qui souffrent d’un sous-investissement et de vétusté.