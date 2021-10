L'OFCE craint un retour de la hausse du chômage en 2022

Pour l’OFCE, le taux de chômage devrait remonter à 8% en 2022 après être remonté à 7,8% de la population active française fin 2021. La Banque de France prévoit également un taux de chômage plus élevé en 2022, soit 8,2% de la population active en France.



Selon l’OFCE et son directeur du département analyse et prévision, si le taux de chômage devrait repasser au dessus de 8% en 2022 c’est car « la levée des mesures sanitaires et les créations d'emplois se traduiraient par un retour progressif sur le marché du travail de personnes ayant basculé dans l'inactivité durant la crise sanitaire, soit +90.000 personnes ».