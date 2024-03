L'OPEP+ réduit la voilure : le pétrole grimpe en Bourse

Depuis le début de l'année 2024, les prix du baril de brut ont stagné en dessous des niveaux atteints en 2023, poussant l'OPEP+ à adopter des mesures pour inverser cette tendance. En maintenant volontairement l'offre de pétrole à un niveau légèrement inférieur à la demande, grâce notamment à une baisse de plusieurs centaines de milliers de barils par jour de la part de la Russie, l'alliance espère provoquer une hausse artificielle des prix, maximisant ainsi la rentabilité pour ses membres.



Les premiers effets de cette stratégie ne se sont pas fait attendre, avec une augmentation des cours du Brent et du WTI avant même l'ouverture de la Bourse de Paris, le 4 mars 2024. Le WTI, le pétrole américain, frôle les 80 dollars le baril, au plus haut depuis début février 2024, et il en va de même pour le Brent, le pétrole de la Mer du Nord, qui a franchi la barre des 83 dollars le baril.