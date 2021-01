L'UFC-Que Choisir épingle les complémentaires santé et leurs tarifs

Cette année, l'inflation médiane des assurances santé va s'établir à 4,3 %, selon les calculs de l'UFC-Que Choisir, alors que leurs tarifs avaient déjà augmenté de 4 % en 2019 et de 5 % en 2020. Des hausses bien supérieures au niveau de l'inflation et, pour 2021, supérieures aussi à l'augmentation du pouvoir d'achat : plus de trois fois plus en fait, d'après l'association de consommateurs. Une hausse qui « pèse lourd sur le budget des ménages, puisqu’elle correspond à un surcoût annuel médian de 79 euros, qui dépasse même les 200 euros pour près d’un assuré sur cinq ».



L'UFC-Que Choisir a bâti son étude sur l'analyse de 623 contrats individuels provenant de 123 organismes complémentaires différents. En fonction des mutuelles, la hausse est plus ou moins prononcée : « si Muta Santé, Pro BTP, la Mutuelle Générale et la MNH ont augmenté leurs tarifs de moins de 3 %, Adrea Mutuelle, Klesia, Swiss Life et Malakoff Humanis approchent ou dépassent, sur notre échantillon, les 7 % d’inflation médiane ». Parmi les explications de ces augmentations, certains établissements ont décidé de répercuter la « taxe Covid » sur leurs clients. Une taxe d'un milliard d'euros visant à « compenser les 2,2 milliards d’euros économisés sur leurs remboursements en raison de l’épidémie de Covid-19 ».