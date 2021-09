L'UFC-Que Choisir reporte sa campagne d'achat groupé d'énergie

La flambée des prix de l'énergie touche non seulement les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité, mais aussi les tarifs pratiqués par la concurrence. Le gaz a ainsi connu une hausse significative de 9% en septembre, et on attend une hausse de 7% des prix de l'électricité en février prochain. Dans ce contexte, aucun opérateur ne peut s'aligner avec des prix intéressants, à l'heure actuelle.



En 2019, la campagne annuelle de l'UFC-Que Choisir avait permis aux souscripteurs d'économiser en moyenne 153 euros. Beaucoup d'entre eux attendent l'édition 2021 avec impatience pour payer un peu moins cher leur énergie. L'UFC-Que Choisir n'a pas d'autre choix que de jouer la montre, mais les prix seront-ils plus intéressants en janvier prochain ?