L'UFC-Que Choisir veut faire le ménage dans les offres de location longue durée

Ces contrats de location longue durée (LDD) sont très à la mode auprès des grandes enseignes de distribution (Fnac, Darty, CDiscount, Boulanger…). Ils permettent aux consommateurs d'utiliser des appareils électroménagers à des prix qui paraissent très avantageux, de l'ordre d'une dizaine d'euros par mois. Mais les produits loués doivent être restitués en fin de contrat, et surtout le montant total est bien plus élevé que le prix de l'appareil. L'UFC-Que Choisir donne des exemples saisissants : un micro-ondes normalement vendu 316 euros coûte en fin de contrat LDD 731 euros, soit 130% de plus que le tarif au comptant. Il en va de même pour un réfrigérateur (+58%), un ordinateur (+150%), un smartphone (+65%).



Par ailleurs, le consommateur est susceptible de se voir facturer des frais supplémentaires de réparation ou de remplacement à neuf si l'appareil n'est pas restitué en « état neuf ». Ce qui est quasiment impossible après plusieurs années d'utilisation… Et seul le loueur de l'appareil peut en apprécier l'état, ce qui ouvre la porte à toutes sortes d'abus.