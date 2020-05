L'UFC-Que Choisir veut que les compagnies aériennes remboursent les billets annulés

Depuis le mois de mars et la mise en place des mesures de confinement, ainsi que des fermetures de frontières, les avions sont quasiment tous cloués au sol. Les passagers dont les vols ont été annulés se sont vu proposer dans un premier temps des bons d'achat pour des vols à une date ultérieure. Mais la réglementation européenne est très claire : les clients peuvent exiger le remboursement de leurs billets. C'est pourquoi, à la fin du mois dernier, l'UFC-Que Choisir mettait en demeure 57 transporteurs, afin qu'ils permettent aux voyageurs de bénéficier d'un remboursement. « Certaines compagnies ont répondu positivement à la mise en demeure de l'UFC-Que Choisir, de nombreux transporteurs aériens ont ignoré l'avertissement de l'UFC-Que Choisir et de la Commission européenne », regrette l'association de consommateurs.



L'organisation assigne en justice 20 entreprises qui « continuent de violer la réglementation en imposant aux passagers des bons d'achat en guise de remboursement de leur vol annulé ». Certaines compagnies expliquent que la situation particulière de la crise sanitaire ne leur permet que de proposer un bon d'achat. Or, c'est faux : le 18 mars, la Commission européenne rappelait les règles en la matière, les consommateurs dont les billets ont été annulés peuvent obtenir soit un remboursement, soit un bon d'achat.