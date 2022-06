L’UFC s’attaque aux frais bancaires liés aux rejets de prélèvement

Dans un article publié le 7 juin 2022 , l’UFC-Que Choisir relance le débat des frais bancaires.Une situation qui ne concerne généralement que les ménages défavorisés qui sont ainsi pénalisés de leur situation précaire : ils doivent payer des frais à cause du manque d’argent.Des frais élevés, qui plus est :Et les banques factureraient également un rejet lorsque le prélèvement est présenté à nouveau, et à nouveau rejeté. Une pratique pour laquelle les clients ont le droit de se faire rembourser… mais les banques ne les informeraient pas suffisamment, selon l’association.