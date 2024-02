L'Unédic s'en sort bien malgré la ponction de l'État

Jean-Eudes Tesson, nouveau président de l'Unédic et représentant du Medef, a exprimé sa satisfaction quant à la solvabilité de l'organisme, tout en reconnaissant la complexité de la situation actuelle. La prévision d'une croissance économique modeste à 0,7 % en 2024, bien inférieure aux attentes du gouvernement, laisse entrevoir une stagnation des emplois affiliés à l'assurance-chômage et du nombre de chômeurs indemnisés à court terme, avant une reprise anticipée grâce aux embauches et à l'effet des réformes.



L'Unédic anticipe une augmentation de ses recettes, qui passeront de 48,1 milliards en 2024 à 51,6 milliards en 2027, grâce à une hausse prévue de la masse salariale. Parallèlement, les dépenses devraient décroître, reflétant une gestion prudente des allocations-chômage et du financement de France Travail. Toutefois, le contexte reste incertain, notamment avec les annonces du gouvernement qui pourrait ajuster la contribution de l'Unédic au budget de France Travail. Par ailleurs, l'issue de la dernière convention d'assurance-chômage reste en suspens.



Le rôle de l'Unédic au sein du réseau France Travail est également sujet à discussions, avec une convention tripartite entre l'État, l'ex-Pôle emploi et l'Unédic encore non signée. Jean-Eudes Tesson a exprimé son inquiétude quant à une possible réduction du rôle de l'Unédic à un simple opérateur financier, soulignant l'importance cruciale de la performance de France Travail dans la lutte contre le chômage.