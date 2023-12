L'Union européenne se met d'accord sur l'intelligence artificielle

En toute fin de semaine dernière, l'Union européenne a conclu un accord majeur sur la régulation de l'IA. Ce texte, encore au stade d'accord politique, vise à établir un cadre pour le développement de l'intelligence artificielle, tout en évitant les abus potentiels. Thierry Breton, commissaire européen français et initiateur du projet, a salué ce compromis comme « un grand pas en avant », soulignant que l'Europe est le premier continent à fixer des règles claires pour l'utilisation de l'IA.



La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a également célébré cet accord, le qualifiant de « moment historique pour l'Europe numérique ». Elle a mis en avant la nature « avant-gardiste, responsable, et globale » de cette législation, qui pourrait établir des standards mondiaux.



Les négociations n'ont pas été sans difficultés, témoignant de l'urgence et de la complexité de réguler un domaine aussi dynamique et novateur que l'IA. Le débat a été particulièrement stimulé par l'apparition de technologies génératives avancées, comme ChatGPT d'OpenAI, révélant à la fois le potentiel et les risques de ces outils.