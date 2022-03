L'achat commun de gaz fait son chemin en Europe

Les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne se retrouvent cette fin de semaine pour s'entendre sur les moyens d'une réduction de la dépendance du vieux continent à l'énergie russe. Actuellement, 40% des importations de gaz, 25% du pétrole et 46% du charbon vers l'UE proviennent de la Russie. La guerre en Ukraine a complètement changé la donne, c'est pourquoi les Vingt-Sept doivent s'entendre pour se défaire progressivement de leur dépendance aux hydrocarbures russes.



La Commission européenne a mis au point un projet de directive qui contient plusieurs mesures. La première est de forcer les États membres à atteindre 90% de leurs stocks de gaz au 1er novembre chaque année. Autre dispositif plus important encore, Bruxelles propose d'acheter du gaz en commun, un mécanisme qui n'est pas sans rappeler les achats massifs de vaccins contre le Covid-19.