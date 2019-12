L'action Netflix a progressé de plus de 4 000% depuis 2010

En décembre 2010, Netflix entrait sur le S&P500, fort de ses 12 millions d'abonnés à son service de location de DVD. Les fameuses enveloppes rouges ont contribué à la popularité de la marque, mais c'est le streaming qui a fait la fortune de l'entreprise. Neuf années plus tard, l'action Netflix affiche une performance exceptionnelle de 4 181%, une progression sans commune mesure avec le reste des entreprises cotées à New York. Amazon, qui n'a pourtant pas à rougir de sa performance (+1 787% !), n'arrive pas à la cheville de Netflix, et pas non plus Mastercard (+1 126%) et Apple (+966%). Sur la période, le S&P500 s'est « contenté » d'une hausse de 189%…



La progression fulgurante de Netflix repose sur le succès jamais démenti de l'offre de streaming vidéo, qui permet de profiter de milliers de séries et de films au téléchargement. L'entreprise a eu l'intuition en 2012 de financer ses propres productions : d'abord la série norvégienne Lilyhammer en 2012, et surtout House of Cards en 2013. Netflix a multiplié les investissements depuis : en 2019, la société a mis 15 milliards de dollars sur la table pour financer ses contenus exclusifs, soit 70% de plus qu'en 2017.