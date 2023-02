L'activité de vente en ligne de Gap France est arrêtée « momentanément »

Hermione People & Brands est la branche distribution de la Financière immobilière bordelaise (FIB), une holding détenue par l'homme d'affaires Michel Ohayon. Ce dernier et son entreprise sont dans la tourmente depuis plusieurs mois. Des enseignes détenues par la FIB ont été contraintes d'arrêter leur activité, avec à la clé des milliers de licenciements comme ça a été le cas pour Camaïeu en septembre dernier.



Go Sport a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble, tandis qu'un droit d'alerte économique a été exercé par les salariés de Gap France. La vingtaine de Galeries Lafayette que possède la FIB sont dans une procédure de sauvegarde. Même la FIB est elle-même en redressement judiciaire. En plus de ces enseignes, l'entreprise détient plusieurs palaces et hôtels. Pour rebondir, Michel Ohayon a annoncé son intention de céder des actifs.