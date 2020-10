L'activité économique stable en septembre

Comme en août, le mois de septembre a affiché une activité économique de 5% sous son niveau normal d'avant la crise sanitaire, relève la Banque de France. Selon l'institution, la croissance au troisième trimestre s'établira donc à 16%, un volume inédit mais qui s'explique par la chute spectaculaire du produit intérieur brut au second trimestre (-13,8% !). Sur l'ensemble de l'année, la contraction du PIB devrait être de 8,7%, un chiffre donné par la Banque de France le mois dernier et qui n'a pas lieu, pour le moment, d'évoluer. C'est légèrement plus optimiste (toutes proportions gardées) que la projection de l'Insee qui est de -9% en 2020.



Pour le mois de septembre, l'activité est stable dans l'industrie, dans les services et le bâtiment, relate la note de conjoncture, mais il existe une « forte hétérogénéité entre les secteurs ». Les entreprises des industries pharmaceutique et agroalimentaire, les télécommunications et certaines qui proposent des services aux entreprises ont enregistré une activité se rapprochant de la normale. En revanche, « d'autres secteurs comme les matériels de transport, l'hébergement-restauration et les activités de spectacles et récréatives demeurent substantiellement affectés ».