L'activité manufacturière en panne en France

Décembre 2023 a été le théâtre d'une dégradation notable de la conjoncture dans l'activité manufacturière en France. Selon l'indice PMI de l'agence S&P Global et de HCBO, l'indice a chuté à 42,1, restant ainsi sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Ce recul, le plus marqué depuis mai 2020, est principalement dû à une diminution significative de la production et des nouvelles commandes. Notamment, les secteurs des biens intermédiaires et d'équipement ont été fortement touchés, tandis que celui des biens de consommation a été relativement moins affecté.



Norman Liebke, économiste à la HCBO, attribue cette tendance baissière à une combinaison de facteurs : le resserrement des conditions financières, l'augmentation des prix, et une baisse conséquente des nouvelles commandes. Ces éléments ont entraîné une réduction de la production et de l'emploi.



La fin de l'année 2023 a également vu une diminution des prix de vente, en lien avec la baisse des coûts de production et des cours des matières premières. Cependant, les perspectives pour les douze mois à venir ne sont guère optimistes. En effet, une majorité des fabricants interrogés anticipent une baisse de leur production, dans un contexte marqué par le risque de contraction économique et de diminution prolongée de la demande.