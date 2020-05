L'activité va reculer de 20% au deuxième trimestre

Trois semaines après le déconfinement, l'économie française tourne à environ « quatre cinquième de son niveau d'avant crise », souligne l'Insee. C'est mieux que durant les deux mois du confinement, durant lesquels l'économie était de deux tiers celle qu'elle était avant les mesures de confinement. Du mieux donc, ce d'autant que l'institut des statistiques a relevé un rebond de la consommation des ménages durant la semaine du 11 mai. Celle-ci est certes toujours en retrait, mais de 6% seulement par rapport au niveau habituel. De quoi espérer un retour rapide à des niveaux normaux ?



Cela reste à voir. Car l'impact du confinement demeure très important sur le deuxième trimestre. Les 20% de chute d'activité au second trimestre représentent en effet « la perte la plus élevée depuis que les statisticiens font des comptes nationaux », rappelle l'Insee dans son point de conjoncture du 27 mai. Au premier trimestre, le PIB avait reculé de 5,8%. Or, même si l'activité économique revenait intégralement à son niveau d'avant crise dès le mois de juillet, « le PIB français diminuerait de 8 % sur l’année 2020 ». Par conséquent, un retour à la normale rapide paraît « peu réaliste ».