L’aéroport d’Orly va temporairement fermer à partir du 31 mars

En raison d’un « effondrement absolument majeur et brutal » du trafic aérien, ADP se voit dans l’obligation de fermer Orly à partir du 31 mars. À la presse, Edward Arkwright le directeur général du groupe a expliqué que ce mercredi, la baisse de l’activité était de 92% du trafic en passagers à Orly, et de 89% à Charles-de-Gaulle par rapport à 2019. La semaine dernière, ces chiffres étaient de respectivement 75% et 70%. « On va arriver à l’étiage des 10% d’activité », indique le dirigeant.



Orly restera tout de même ouvert pour des vols étatiques, des évacuations sanitaires, des transferts d’aéronefs sur la parking et pour la maintenance, ou encore pour des déroutements en cas d’urgence. La tour de contrôle sera toujours en activité. Sur la centaine de compagnies aériennes qui utilisaient Orly, seul quatre sont encore opérationnelles. Leurs activités seront transférées sur Paris-Charles-de-Gaulle à compter du 1er avril.