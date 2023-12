Le maintien de la note « AA » de la France par S&P n'a pas été une surprise pour les observateurs économiques. Cette décision a été perçue comme cohérente avec les politiques budgétaires actuelles du gouvernement français. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a salué cette annonce comme étant en ligne avec les efforts du gouvernement pour réduire les dépenses publiques et accélérer le désendettement de la France. Cette stabilité de la note est d'autant plus significative que la France est confrontée à une dette publique dépassant les 3.000 milliards d'euros.



Les agences de notation jouent un rôle crucial dans l'évaluation de la solvabilité des États. Une note favorable, comme celle maintenue pour la France, rassure les investisseurs sur la qualité de la dette et la capacité du pays à rembourser ses obligations. Une dégradation de la note, en revanche, pourrait entraîner une augmentation des coûts de financement pour la France, un enjeu majeur compte tenu des prévisions de lever 285 milliards d’euros de dette en 2024. S&P a maintenu la perspective négative sur la dette française, signalant une vigilance continue quant à la gestion des finances publiques dans un contexte de déficit budgétaire et de dette élevée.