L'agence française anticorruption s'intéresse de près à Renault

Carlos Ghosn a fait feu de tout bois contre Renault durant sa conférence de presse très médiatisée de Beyrouth. L'ex-dirigeant poursuit le constructeur automobile aux prud'hommes pour obtenir ses indemnités de licenciements et sa retraite, sans oublier une procédure à venir au tribunal de commerce. Autant d'épines dans le pied de l'entreprise qui souffre aussi dans son activité avec un recul des ventes sur l'année 2019. Sans oublier les difficultés avec Nissan au sein de l'Alliance.



La loi Sapin 2, votée fin 2016, oblige les entreprises de plus de 500 salariés, et affichant plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, à mettre en place des outils de prévention de la corruption. L'Agence française anticorruption, créée dans la foulée de cette loi, est l'organisme qui doit vérifier si les sociétés concernées respectent ces obligations.