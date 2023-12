L'agilité au service d'un marché en évolution rapide : la clés de la réussite pour SHARVY, 5 ans après sa création

En plus d'optimiser l'espace, Sharvy est devenu un outil de pilotage de la transition vers des déplacements plus respectueux de l'environnement.

Une entreprise agile

Permettant la gestion intelligente des espaces partagés en entreprise – parking, bureaux, cantines…-, Sharvy a déjà séduit des grands comptes tels que Vinci, JC Decaux, Nestlé, Ralph Lauren ou Onet … Elle est déjà utilisée quotidiennement par 50 000 personnes. Lancée sous le nom de MyCarSpot, l’entreprise a accéléré sa croissance récemment grâce à l’élargissement de sa proposition de valeurs. Elle a levé 1,2 M d’euros en 2020 pour financer son développement international.Son parcours de croissance rapide est permis par un environnement du travail en pleine évolution.Cette application polyvalente a suscité l'intérêt de beaucoup d’entreprises confrontées à l'urgence climatique. Elles peuvent agir sur leurs flottes de véhicules et les déplacements professionnels tout en encourageant des trajets plus durables, comme le covoiturage, le vélo, ou les transports en commun, pour les trajets domicile-travail.Stéphane Seigneurin, CEO de Sharvy, explique : "Notre plateforme élargit son rôle en devenant un outil pour le Plan de Mobilité des entreprises. Par exemple, l'algorithme prend en considération des données de covoiturage pour privilégier l'accès aux covoitureurs plutôt qu'aux conducteurs individuels, tout en permettant une adaptation flexible des règles."L'algorithme de Sharvy a évolué pour intégrer des critères de Responsabilité, prenant en compte les habitudes individuelles de transport. En interagissant avec plusieurs applications et logiciels, Sharvy collecte des données variées qui enrichissent son processus de distribution des places de parking. Ainsi, des critères comme la pratique du covoiturage ou le type de motorisation peuvent influencer l'accès au parking, si l'entreprise le souhaite.En un temps record, Sharvy a su évoluer dans son offre. Initialement conçue comme une application de gestion dynamique des places de parking, elle a rapidement séduit avec sa promesse de libérer jusqu'à 30% de la capacité de stationnement en optimisant les absences. Cette approche innovante a attiré l'attention des entreprises en offrant un équilibre entre réduction des charges et amélioration de la qualité de vie au travail.Sharvy a connu une croissance soutenue, devenant un atout précieux pour les entreprises qui déménageaient ou adoptaient de nouvelles politiques de bureau. L'application, conviviale et adaptée aux habitudes digitales, a su s'intégrer dans l'environnement professionnel, offrant une réservation aisée et éliminant le stress lié aux changements de site.Durant la crise sanitaire de 2021, avec l'essor du télétravail et des espaces de bureau flexibles, Sharvy a gagné encore plus d'adeptes. En économisant sur les frais de location de parkings et en offrant un service attrayant aux salariés, l'application a favorisé un esprit de solidarité en remplaçant les places attribuées par des règles plus équitables, en tenant compte des besoins spécifiques des collaborateurs. Cette évolution a renforcé l'engagement envers la Qualité de Vie au Travail et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).