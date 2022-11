L'ancien PDG de Disney revient à la tête de l'entreprise pour remplacer son ex-successeur

On prend les mêmes et on recommence. Le conseil d'administration de Disney a décidé de replacer Bob Iger à la tête du mastodonte du divertissement, remplaçant ainsi Bob Chapek immédiatement. Le premier avait été le grand patron de l'entreprise de 2005 à 2020, avant d'être remplacé par le second il y a deux ans. Bob Chapek a dû gérer la crise sanitaire qui a provoqué la fermeture des parcs d'attraction du groupe. Il a également fait face aux difficultés du streaming.



Bob Iger est le « père » de Disney+, la plateforme de streaming qui doit devenir une source majeure de revenus pour l'entreprise. Si le nombre d'abonnés a grimpé en flèche (164 millions fin septembre), les profits ne sont pas au rendez-vous. En fait, ce sont plutôt des pertes abyssales que Disney doit éponger : 1,5 milliard d'euros partagés entre Disney+, Hulu et ESPN+.