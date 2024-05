L'angoisse du gouvernement en attendant la note de Standard & Poor's

Au Parlement, les oppositions sont prêtes à réagir. Eric Coquerel, président de la Commission des finances et membre de La France Insoumise (LFI), prévoit de déposer une motion de censure ce vendredi. Le Rassemblement National (RN) pourrait soutenir cette motion, faute de budget rectificatif pour 2024. Cette situation politique tendue, à quelques jours des élections européennes, pourrait déstabiliser davantage la majorité présidentielle.



Sur le marché des obligations souveraines, une dégradation de la note de la France pourrait n'avoir qu'un impact limité. La dette française reste en effet attractive pour les investisseurs en quête d'actifs de qualité, malgré un environnement économique incertain. Le spread (l'écart) entre les taux français et allemands reste relativement stable, une situation rassurante pour les marchés financiers.



Cependant, la croissance économique demeure faible, avec une légère accélération du PIB à 0,2% au premier trimestre 2024. Les projections pour 2024 ont été révisées à la baisse, de 1,4% à 1%, rendant le pari du gouvernement de compter sur une croissance plus robuste pour améliorer les recettes fiscales et la trajectoire des comptes publics de plus en plus difficile.



Le gouvernement espère que l'assouplissement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) à partir de juin redonnera du souffle à l'économie française et européenne. Mais de nombreuses incertitudes persistent, notamment en ce qui concerne les résultats des élections européennes et leur impact sur les perspectives de croissance et d'investissement en Europe.