L'animateur Arthur réclame près de 300 millions d'euros à Nespresso

Malgré la levée de l'interdiction en 2014, ECC n'a jamais réussi à rattraper son retard sur le marché, conduisant à sa faillite en 2018. Un revirement survient en 2021 lorsque le Tribunal fédéral suisse juge l'interdiction imposée à ECC non fondée, la forme de la capsule ne pouvant être considérée comme propriété intellectuelle. Sur cette base, Arthur et les autres créanciers d'ECC réclament aujourd'hui 278 millions de francs suisses (environ 297 millions d’euros) à Nespresso pour le préjudice subi.



Une audience de conciliation est prévue le 20 février. Si aucun accord n'est trouvé, un long processus judiciaire de deux à trois ans pourrait s'ensuivre. Nespresso, de son côté, a pris acte de la situation sans commenter davantage les procédures en cours. Cette affaire remet sur le devant de la scène la protection de la propriété intellectuelle et l'impact des litiges sur l'innovation et la concurrence dans le secteur.