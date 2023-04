L'approvisionnement en gaz en passe d'être sécurisé pour l'Europe

Le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, a exprimé dans une interview pour La Tribune, sa confiance dans l'approvisionnement en GNL de l'Europe pour l'hiver prochain, malgré l'absence de gaz russe, sur lequel le continent était autrefois dépendant. Selon le dirigeant, la clé sera de maintenir les économies d'énergie réalisées l'hiver précédent et de rester attentifs à l'accès au GNL. L'Europe a réussi à passer l'hiver 2022/2023 en grande partie grâce à une réduction remarquable de 13 % de la consommation énergétique, en particulier pour le gaz. Pour maintenir cette tendance, il est essentiel que les prix bas ne conduisent pas à un relâchement des efforts d'économie d'énergie.



L'augmentation des importations de GNL a été rendue possible par une utilisation maximale des infrastructures gazières existantes, telles que les terminaux méthaniers et les capacités de stockage. Actuellement, en moyenne, entre 150 et 160 navires de GNL arrivent chaque mois en Europe, contre 40 avant la crise.