L'argent de poche : combien reçoivent les jeunes Français ?

La région de résidence influence également le montant de l'argent de poche. Par exemple, les adolescents corses bénéficient d'un montant moyen de 48,90 euros par mois, tandis que leurs homologues normands reçoivent seulement 28,40 euros.



La fréquence à laquelle les enfants reçoivent de l'argent de poche varie également. 57% des adolescents reçoivent de l'argent de poche de manière régulière. Parmi eux, 86% reçoivent de l'argent une fois par mois, tandis que 14% en bénéficient chaque semaine.



La manière dont l'argent est donné a également évolué avec le temps. Historiquement, les parents donnaient des espèces à leurs enfants. Cependant, avec l'essor de la technologie, de plus en plus d'adolescents préfèrent la carte bancaire. En effet, 23% de leurs transactions sont effectuées en ligne, ce qui rend la carte plus pratique.