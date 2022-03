L’association 100 000 Entrepreneurs lance la 10e Edition des « Semaines de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat porté par les femmes »

L’association organise les « Semaines de Sensibilisation des jeunes - Femmes et entrepreneuriat » depuis 2013. Les jeunes femmes font trop souvent des choix d’orientation puis de carrière en fonction de stéréotypes. Elles méconnaissent par ailleurs la création d’entreprise dans leur orientation professionnelle et ne l’intègrent pas dans leurs choix de carrière, faute de modèle. Cette initiative entend montrer aux jeunes, des exemples de réussite incarnés par des femmes entrepreneures et intrapreneures. 100 000 Entrepreneurs et ses partenaires s’engagent activement pour faire progresser les mentalités.



Du 7 au 25 mars 2022, plus de 1800 entrepreneures iront à la rencontre de plus de 40 000 jeunes, au sein de 15 régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer au plus près des territoires pour partager leur vocation, leur passion pour la création d’Entreprise. Eveiller des vocations, instaurer un dialogue et donner une valeur d’exemples sont les objectifs de ses rôles modèles. En 2022, l’accent sera mis sur l’importance du numérique, de l’industrie et de l’agriculture dans les choix d’orientation des jeunes filles.