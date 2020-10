L’assurance-vie connaît un nouveau mois de décollecte

La FFA, dans son communiqué, explique cette tendance par le fait que « les Français privilégient en ce moment des solutions d'épargne plus facilement mobilisables ». Ces derniers ont en effet économisé depuis le début de l’année 2020 plaçant plus de 32 milliards d’euros sur leurs livrets défiscalisés.



Ce qui semble expliquer ce retour en force des Livrets A et LDDS est la possibilité d’utiliser les sommes immédiatement, un simple virement instantané suffisant à transférer des fonds des livrets défiscalisés vers le compte courant. Pour les contrats d’assurance-vie, c’est un peu plus long, quelques jours sont nécessaires.



Mais les Français savent également que les fonds en euros des contrats d’assurance-vie, les plus sûrs, ont également un rendement minime, proche de 1% avant impôt. De quoi les rendre peu intéressants face au taux de 0,5% des livrets défiscalisés qui est, certes, au plus bas mais dont les intérêts ne sont pas soumis à l’impôt.